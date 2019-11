Degustazioni, lezioni e ospiti speciali in Gran Guardia per festeggiare lo Spumante Durello

Lo spumante veronese protagonista di una due giorni in Gran Guardia. Torna, per la 19esima edizione, la manifestazione "Durello and friends" dedicata alle bollicine del nostro territorio. Domenica 24 e lunedì 25 novembre degustazioni, lezioni ed incontri. Tra gli ospiti d’onore Alessandro Scorsone, sommelier di Palazzo Chigi, Marco Sabellico del Gambero Rosso, Francesca Cheyenne conduttrice di Rtl 102.5 e Francesca Negri, scrittrice e cronista.

Saranno 30 le aziende che parteciperanno alla manifestazione e che presenteranno le nuove annate degli spumanti sia in metodo italiano che classico. Accanto al vino, anche i piatti tipici, preparati dai ristoranti vicentini La Marescialla di Selva di Montebello e Al Pestello di Vicenza e veronesi Trattoria Fattori di Roncà e Al Callianino di Montecchia di Crosara. Oltre agli stand dei Consorzi tutela formaggio Monte Veronese DOP e Asiago DOP, spazio anche per l’olio d’oliva Valpolicella.

Tra gli eventi da non perdere il corso di due ore sui segreti del ‘sabrage’, meglio conosciuto come la sciabolata, e le degustazioni ‘alla cieca ma non troppo’.

La manifestazione, organizzata dalla Strada del Vino Lessini Durello in collaborazione con il Consorzio di tutela, ha il patrocinio di Regione Veneto e Comune di Verona e il supporto di Banco BPM, Veronafiere e Camera di Commercio.