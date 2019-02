Il Duo Colar in concerto a Verona presso Palazzo Camozzini

A Palazzo Camozzini, domenica 24 alle ore 18 l’associazione "Amici di Palazzo Camozzini" e l’associazione "30 Passi. Diritti verso la Libertà", presentano un concerto che ci farà rivivere alcuni dei grandi compositori del ‘900.

Il Duo Colar, formato da Laura Bianco violinista Romana che ha collaborato con la Rai, radio vaticana, Mediaset e ha suonato come solista con orchestra e in diverse formazioni da camera sia in Italia che in molte parti del mondo, e Stefano Tonellotto, chitarista veronese, diplomatosi in chitarra classica in Francia dove ha insegnato e suonato eseguendo musica classica e rinascimentale, la sua attività concertistica ha spaziato da formazioni classiche a formazioni Jazz in Duo, Trio, Quartet & Quintet, in diverse formazioni cameristiche.

Due grandi artisti che incontrandosi danno vita a questo duo che, girando per l’italia sta portando nei teatri e nelle sale da concerto diversi progetti musicali. A Palazzo Camozzini, domenica 24 alle ore 18 l’associazione «Amici di Palazzo Camozzini» e l’associazione "30 Passi. Diritti verso la Libertà",presentano un concerto che ci farà rivivere alcuni dei grandi compositori del ‘900. Verranno eseguiti brani di compositori quali: M. Staffini, E. Becherucci, Piazzolla, Morricone e molti altri, un viaggio musicale nel secolo appena trascorso, che ci riporta alla mente emozioni e ricordi non troppo lontani.

Per info 3405962992