Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini protagonisti al Teatro Nuovo per lo spettacolo "Dracula"

Dal 28 gennaio all'1 febbraio 2020 alle ore 20.45 e il 2 febbraio alle ore 16, va in scena presso il Teatro Nuovo di Verona "Dracula", spettacolo che Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini hanno tratto dal celebre romanzo di Bram Stoker (1847-1912) del 1897. Ne sono protagonisti Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini che cura anche la regia. In scena, oltre a loro, Lorenzo Lavia, Roberto Salemi, Geno Diana e Alice Bertini.

"Dracula" (prodotto da Nuovo Teatro) è prima di tutto un viaggio notturno verso l’ignoto. Un viaggio tra lupi che ululano, banchi di nebbia e croci ai bordi delle strade ma anche un viaggio interiore. A intraprenderlo è il giovane procuratore inglese Jonathan Harker che si reca in Transilvania da un nobile intenzionato ad acquistare un appartamento a Londra. Il giovane avvocato non immagina la sciagura che lo attende. Prima ancora di conoscere il conte, sprofonderà in un clima di mistero, di oscurità e di paura.

Quando poi il giovane Harker entrerà nel castello dove vive il conte, comprenderà, come fosse sopraggiunto nell’Ade, di essere finito in una tomba. Gli orrori del castello diventeranno un’ossessione che contaminerà tutte le cose a lui più care, in primo luogo gli affetti. La prima a farne le spese sarà sua moglie Mina che dalla lettura del diario redatto durante il soggiorno al castello verrà a conoscere l’origine di quel malessere. Un malessere che, come una malattia incurabile, finirà per consumare anche lei.

Nei giovedì di spettacolo, alle ore 18, gli attori incontreranno il pubblico.

Informazioni e contatti

Web: https://www.teatronuovoverona.it/event/dracula/