Venerdì sera Down With This/Soul Party al Colorificio Kroen

Colorificio Kroen e Down With This // Soul Party presentano venerdì 5 gennaio 2018:

• ESA aka Dj Funkyprez (funk)

• BREAD Local guest (Funk / Boogie)

• CATE e BLAFU dj set (R&B / soul / funk / disco / boogie selecta)

Per il primo soul party dell'anno siamo orgogliosi di ospitare un nome storico dell'Hip Hop italiano: fondatore di OTR - Gente Guasta, ai piatti come DJ Funkyprez, meglio conosciuto come "il Presidente", ESA è sempre attivo nella scena come MC, DJ, Beatmaker, Writer non stop!

Un party all'insegna dell'intrattenimento di qualità per questa sesta edizione di Down With This! A dividere i piatti con Esa i resident Cate & Blafu con la consueta ottima dose di viniloni.

(fonte Facebook)