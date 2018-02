Doppio appuntamento a Verona per Stefano Conti e il suo libro “Io sono l’imperatore”

Stefano Conti, storico e scrittore, in giro per l’Italia per presentare il suo ultimo romanzo “Io sono l’imperatore”, sarà presente a Verona con un doppio appuntamento.

Martedì 13 febbraio alle 17.30 presso il Museo degli Affreschi, in Sala Galtarossa, l’autore terrà una conferenza storico archeologica sulla figura dell’imperatore romano Flavio Claudio Giuliano, soprannominato l’Apostata. Filosofo e scrittore, oltre che ultimo imperatore pagano della storia, Giuliano ha suscitato opinioni contrastanti e accesi dibattiti tra gli studiosi. Si ripercorrerà la fortuna letteraria dell’Apostata dagli autori classici a quelli medioevali e rinascimentali, fino ad arrivare ai giorni nostri. Il mai ritrovato sepolcro dell’imperatore romano ha infatti ispirato lo storico e studioso di Giuliano nella stesura del suo romanzo Io sono l’imperatore, ricco di storia, archeologia, suspense e colpi di scena.

Stefano Conti condurrà i presenti in una sorta di viaggio alla scoperta di città e siti archeologici di diverse epoche storiche, dalla Costantinopoli bizantina alla Venezia al tempo dei crociati, dall’Asia Minore romana alla Firenze rinascimentale della famiglia dei Medici.

Un incontro interessante e avvincente insieme, a metà tra la storia e l’archeologia, avvalorato dalla lettura di testi antichi e moderni e dalla proiezione di immagini.

Introduce Francesca Rossi, direttore dei Musei Civici.

La città di Verona ospita ben 3 miliari dedicati a Giuliano, provenienti dal territorio veronese e conservati nel Museo Maffeiano.

Lunedì 12 febbraio, dalle 16.00 alle 20.00, presso la libreria Il Minotauro, l’autore presenterà e firmerà le copie del suo romanzo per i lettori.

Il giallo storico, uscito da pochi mesi, ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui la Menzione d’Onore al Premio Letterario Residenze Gregoriane 2017 e il Premio Speciale della Giuria al rende Book Festival.

