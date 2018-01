Grande ritorno alla Fucina Culturale Machiavelli con lo spettacolo "Dopodiché stasera mi butto"

Seguendo una tendenza inaugurata nella scorsa stagione, l'anno nuovo alla Fucina Culturale Machiavelli, inizia con l'energia irriverente della compagnia Generazione Disagio, che affianca la provocazione ad una riflessione amara sulle prospettive economiche e lavorative della cosiddetta "generazione Millenials".

Torna sabato 13 gennaio ore 21 e domenica 14 gennaio ore 18, lo spettacolo Dopodiché stasera mi butto, che ha vinto il concorso nazionale Roma Playfestival 1.0 2015, il bando Teatrale Off Artificio 2015 e il Bando "Le città invisibili" 2015, ed essere stato presentato in tutta Italia.

A metà strada tra un quiz televisivo, un gioco dell'oca e un percorso catartico, lo spettacolo di e con Enrico Pittaluga, Andrea Panigatti, Luca Mammoli e Graziano Sirressi, con regia del veronese Riccardo Pippa, intende coinvolgere fin da subito il pubblico ("non temete, siamo tutti disagiati") per arrendersi al Disagio, accettarlo e coltivarlo.

Sul palco quattro profeti del Disagio-Pensiero presentano in anteprima il loro nuovo gioco in scatola "Dopodiché" dove un laureando, un precario e uno stagista si sfidano per vedere chi riesce ad accumulare più Disagio, destreggiandosi tra prove e caselle "imprevisti". E il premio finale? Il suicidio, si!, ma per ridere! E nell'apposita casella del tabellone.

Dopo il tutto esaurito dell'anno scorso, ritorna uno spettacolo dalla drammaturgia contemporanea, che parla dei problemi di una generazione, ma con alcune novità. La compagnia presenterà inoltre il sequel ideale dello spettacolo, Karmafulminien, che sarà in scena il prossimo 19, 20 e 21 gennaio, dove tre puttini 3.0 incarnano i difetti della spiritualità moderna.

Inoltre dal 15 al 18 gennaio i ragazzi di Generazione Disagio presenteranno, sempre nel teatro di via Madonna del Terraglio, anche un workshop per attori: un lavoro sulla recitazione ma anche sulla drammaturgia, con come filo conduttore, l’approfondimento delle tematiche da cui è nato il loro primo spettacolo, Dopodiché stasera mi butto.

Generazione Disagio è una compagnia formatasi nel 2013 a partire da un'idea di Enrico Pittaluga e dall'esigenza artistica di dare voce a tematiche di una generazione di mezzo altrimenti non rappresentata. Non è una compagnia teatrale fissa, ma un luog o di incontro dove vari artisti collaborano a seconda dei progetti (disegnatori, artigiani, drammaturghi, registi, musicisti, video-maker) che ha come base Milano. Il collettivo produce monologhi, performance urbane e teatrali, video, installazioni, spettacoli e laboratori teatrali.

Biglietti € 13, ridotto under 30 e over 65 € 10; Biglietti disponibili presso Box Office, Via Pallone 16; tel 0458011154 e www.boxofficelive.it.

Info per workshop e biglietti spettacoli: biglietteria.fcm@gmail.com e 3487663693; info su www. fucinaculturalemachiavelli.com .

"Dopodiché stasera mi butto" di e con Luca Mammoli, Andrea Panigatti, Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi.

regista e coautore Riccardo Pippa

coautore Alessandro Bruni Ocana

consulenze scene e costumi Margherita Baldoni

Luci Lorenzo Carlucci

Disegni Duccio Mantellassi

Organizzazione Paola Petruzzelli

Produzione Proxima Res

Fucina Culturale Machiavelli

via Madonna del Terraglio 10, Verona

sabato 13 ore 21.00

domenica 14 ore 18.00

Il foyer apre un'ora e mezza prima dello spettacolo per aperitivo e cena.

Biglietti