"Donne fuori dal buio": a Santa Maria in Chiavica una mostra fotografica dedicata alle donne in Iraq

L'Associazione SHOOT organizza per sabato 5 e domenica 6 maggio due giornate dedicate alla fotografia nell'ex chiesa di S. Maria in Chiavica. Ospiti d'eccezione la giornalista Sara Manisera e la fotogiornalista Arianna Pagani, con “Donne fuori dal buio”, un progetto multimediale che ripercorre le fasi storiche dei conflitti in Iraq attraverso video, articoli, foto e mappe. Il reportage indaga le storie di vita di quattro donne irachene. Profili e sfumature religiose diverse, ma sempre donne che ancora oggi, nonostante le sofferenze della guerra, resistono.

In mostra anche i progetti fotografici dei membri dell'associazione Shoot: Arezia Predaroli, Cecilia Ghidetti, Placido Castiglione, Renzo Arena, Sascha Schulz, Carlo Martini e Luisa Bondoni.

L'inaugurazione si terrà sabato 5 maggio alle 18 nell'ex chiesa di S. Maria in Chiavica.

La mostra è ad ingresso gratuito ed è aperta dalle 15 alle 22 di sabato e dalle 9 alle 20 di domenica.

Dal 2014 Arianna e Sara lavorano in Iraq e realizzano reportage per testate nazionali ed internazionali.

Sara Manisera è una giornalista freelance, laureata in Scienze Politiche, ha un master in Relazioni del mondo arabo e del Mediterraneo a Beirut, dove ha vissuto dal 2014 al 2017. Si occupa di donne, conflitti e società civile in Medio Oriente, lavorando principalmente in Libano, Siria, Iraq e Tunisia. Ha realizzato reportage per testate nazionali ed internazionali sulla lotta delle madri tunisine in cerca dei figli dispersi in mare, sull'offensiva di Mosul e di Raqqa e sulle donne, mogli dei combattenti dello Stato Islamico.

Arianna Pagani è una fotogiornalista freelance, ha vissuto in Turchia e Bosnia realizzando diversi reportage di approfondimento. Ha lavorato in Tunisia, Italia e Libano. Dal 2014 documenta la situazione sociale e di conflitto in Iraq e Siria e le sue fotografie sono state pubblicate su diverse testate nazionali ed internazionali.

