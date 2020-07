"Donne donne, eterni dei", serata musicale con Mozart, Rossini e Debussy

Un omaggio alle vittime del Coronavirus e agli operatori – sanitari, sociali, volontari, delle forze dell’ordine – che hanno lottano e continuano a impegnarsi su questo fronte. Questo vuole essere la serata di musica classica e lirica, senza pubblico e solo in streaming, giovedì 23 luglio, ore 20.30, nella Sala degli Affreschi di Villa Maffei Benini, sede municipale di Mezzane di Sotto (Verona).

La trasmissione in streaming, organizzata dal Comune di Mezzane di Sotto e dalla Biblioteca comunale “Andrea Porta”, sarà visibile sui profili Instagram e Facebook della Biblioteca e sul canale YouTube del gruppo ViviMezzane. In scena il duo artistico veronese composto da Mariarita Schenato, soprano, e Mariabeatrice Boscaro, pianista e musicoterapista. Introdurrà la serata Luigi Ferretti, della Compagnia Teatrale Gli Antanati, di Mezzane di Sotto. “La serata vuole essere un messaggio di speranza per il futuro sulle note di alcuni fra i più geniali compositori di tutti i tempi”, dice il sindaco di Mezzane di Sotto, Giovanni Carrarini. “Vuole anche essere un omaggio e un ricordo di tutte le vittime del Covid-19 che ha colpito il nostro paese, la provincia di Verona, l'Italia e il mondo intero”.

La serata è organizzata in collaborazione con la Compagnia teatrale Gli Antanati, il Centro Studi Interculturali dell'Università di Verona (Dipartimento di Scienze Umane), l'Associazione culturale ProsMedia e la start-up Plaza Media Company.

Di seguito il programma con le musiche della serata:

Wolfgang Amadeus Mozart : sonata k 497 e k 357 (due sonate pianistiche a quattro mani)

Gioachino Rossini: dal "Barbiere di Siviglia" l'aria "Una voce poco fa" per soprano

Wolfgang Amadeus Mozart: da " Le nozze di Figaro" le arie "Porgi amor qualche ristoro" / "Dove sono i bei momenti" / "Voi che sapete " / "Deh vieni non tardar "

Wolfgang Amadeus Mozart: dall'opera "Così fan tutte" l'aria "Una donna a quindic'anni"

Claude Debussy: da Petite Suite i brani "En bateau" e "Cortege"; da Six Epigraphes antiques i brani "Pour invoquer Pan, dieu du vent d'eté" e "Pour l'Egyptienne"

Claude Debussy: Reverie e Nocturnes - Claude Debussy: Preludi / Les collines d'Anacapri / La fille aux cheveux de lin / Bruyeres / Ondine

Claude Debussy: da Suite bergamasque: "Clair de Lune"

Informazioni e contatti

Gli indirizzi web per lo streaming: Biblioteca di Mezzane di Sotto:

Canale YouTube di ViviMezzane: https://bit.ly/2AZEmZg