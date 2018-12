Sul palco del Teatro Astra va in scena lo spettacolo "Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte"

Venerdì 14 dicembre 2018 alle ore 21.00 va in scena al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto lo spettacolo "Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte" di Marco Zoppello. Interpretazione e regia di Marco Zoppello e Michele Mori.

Venezia. Anno 1545. Salgono sul patibolo gli attori Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni accusati di eresia. Non resta altro da fare che cercar di prendere tempo nell'unico modo che i due commedianti conoscano: recitando una Commedia. Ma non esistono commedie per due soli attori e i nostri sono costretti a ripescare il racconto di un marinaio conosciuto su di una nave spagnola: un tal Miguel de Cervantes.

Prendono così avvio le avventure di Don Chisciotte e Sancho Panza, filtrate dai ricordi e dall'estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare l'esecuzione. E se non rammentano la storia alla perfezione si improvvisa rimasticandola in un tosco-veneto condito di emilianismie partenopeismi. Duelli, salti, capriole, lazzi ma anche uno sguardo critico nei confronti di un fenomeno, l'inquisizione, tristemente conosciuto in tutta Europa.

Informazioni: www.cinemateatroastra.it