"L'amore e la solidarietà": una serata a Verona con Francesco Alberoni e Domenico De Masi

MAN Truck & Bus Italia torna a regalare ai veronesi una serata dedicata all’amore e le sue connessioni in occasione del periodo di San Valentino. Dopo il successo dello scorso anno con il regista Pupi Avati, a salire sul palcoscenico del Teatro Nuovo, domenica 11 febbraio alle 21, saranno due sociologi e scrittori, nonché volti noti di numerosi format televisivi. Francesco Alberoni e Domenico De Masi, dialogheranno sul tema “Amore e Solidarietà”.

L’incontro, a ingresso libero (biglietti disponibili su www.eventbrite.it e al Box Office di via Pallone a Verona fino ad esaurimento posti), si suddividerà in tre momenti.

Il primo intervento sarà quello di Francesco Alberoni, che affronterà il tema dell’amore. E chi se non lui, l’autore di “Innamoramento e amore”, l’opera che lo ha reso celebre a livello mondiale, tradotta in oltre 20 lingue. Negli anni successivi alla stesura del libro Alberoni ha proseguito nello studio dei processi amorosi, diventandone uno dei maggiori esperti planetari. Rettore all’Università di Trento e dello IULM di Milano, Alberoni ha catturato l’attenzione degli italiani per quasi 30 anni con la sua rubrica sul Corriere della Sera “pubblico e privato”.

A seguire toccherà a Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro all’università La Sapienza di Roma, autore di numerosi saggi ed editorialista e collaboratore delle maggiori testate giornalistiche italiane, nonché opinionista in numerosi talk show televisivi. Il suo intervento verterà sul nuovo concetto di solidarietà e competitività nell’epoca post-industriale, secondo cui “un giorno non sarà più il desiderio di guadagno a motivarci, ma il desiderio di felicità”, come esplicita nel suo “Una semplice rivoluzione”, edito da Rizzoli.

Al termine dei due interventi, che saranno moderati dal direttore di Telearena, Mario Puliero, i due ospiti dialogheranno tra di loro, lasciando spazio anche a interventi e domande del pubblico presente.

Una serata che si prospetta ricca di spunti e riflessioni, in cui si confronteranno due punti di vista che mirano all’obiettivo comune di quella ricerca della felicità da sempre inseguita dall’uomo. Un’ulteriore conferma dell’impegno di MAN Truck & Bus Italia sia sul territorio sia nell’ambito dell’arte e della cultura, chiaro segno di contemporaneità e responsabilità sociale.

L’organizzazione dell’evento è curata dall’agenzia veronese Must-In.