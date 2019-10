"Domenica di carta" a Verona

In occasione della consueta Domenica di Carta promossa dal ministro del MiBACT Dario Franceschini anche gli Archivi e le Biblioteche statali del Veneto hanno organizzato per il 13 ottobre 2019 una nutrita serie di visite guidate ai lori tesori di carta e di pergamena, di esposizioni straordinarie di rari libri miniati e stampati antichi, di laboratori per famiglie nei palazzi delle 7 città del Veneto che ospitano le migliaia di chilometri di libri e documenti che testimoniano la cultura scritta della vita religiosa e civile dei secoli passati.

Il Segretariato regionale del MiBACT per il Veneto, diretto da Renata Casarin, contribuisce a promuovere sul suo sito web alla pagina http://www.veneto.beniculturali.it/ la conoscenza degli eccezionali patrimoni di carta conservati ed esposti nelle 3 biblioteche statali e nei 7 archivi statali del MiBACT presenti sul territorio del Veneto in occasione dell’evento promosso dal ministro Franceschini.