Tornano le domeniche al museo con tante novità nel mese di marzo

MESE NUOVO... DOMENICHE NUOVE - Eccoci con gli appuntamenti di marzo della domeniche al Museo Civico di Storia Naturale di Verona a cura di Verona Fablab in collaborazione con Coderdojo Verona.

Domenica 11 marzo 2018 - 14.30-17.30

Primi passi con gli mBot, sfida accettata!

Un viaggio per bambini e ragazzi nel mondo del coding e della robotica con giochi d’ingegno!

Programmeremo insieme un telecomando per completare delle divertenti sfide con il nostro mBot!



Domenica 18 marzo 2018 - 14.30-17.30

Scribbling Machines!

Verona Fablab in collaborazione con Coderdojo Verona

Un viaggio per bambini e ragazzi nel mondo dell’elettronica e del riciclo!

Insieme costruiremo un piccolo circuito per creare una macchina da scarabocchio personalizzata.

Durante l'attività reinventeremo oggetti e materiali comuni per scopi inusuali, mescolandoli a carta scotch e pennarelli.



Domenica 25 marzo 2018 - 14.30-17.30

Makey musica, makey musica maestro!

Verona Fablab in collaborazione con Coderdojo Verona

Un viaggio per bambini e ragazzi nel mondo del coding e… della musica!

Capiremo le differenze tra materiali conduttivi e materiali isolanti e dall’unione di tecnologia e materiali di recupero creeremo insieme bizzarri e divertenti strumenti musicali!

LE DOMENICHE AL MUSEO DI STORIA NATURALE

Si svolgono in tre turni di un'ora:

1° turno - 14.30

2° turno - 15.30

3° turno - 16.30



Per bambini dai 7 ai 13 anni

Max 20 partecipanti per ogni turno di un'ora



La partecipazione è gratuita e senza prenotazione (basta presentarsi in Museo). L'accesso alle attività è consentito fino ad esaurimento dei posti.

Ingresso a pagamento secondo tariffe vigenti

Informazioni e prenotazioni

Web

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Cooperativa Le Macchine Celibi

Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00-16.00 tel. 045 8036353 – tel/fax 045 597140 segreteriadidattica@comune.verona.it