Alberto Schiavone in Feltrinelli presenta il suo nuovo romanzo "Dolcissima abitudine"

Giovedì 7 febbraio 2019 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l' incontro con Alberto Schiavone che parlerà del suo nuovo romanzo "Dolcissima abitudine" (Guanda). Interviene l’Avv. Guariente Guarienti.

La storia di Rosa, minuta nel fisico eppure incredibile nel coraggio, si mischia con la storia del Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, insieme alla necessità di trovare una difficile pace.

Torino, 2006. Piera, sessantaquattro anni, sta partecipando al funerale del suo ultimo cliente. Per gran parte della sua vita Piera Cavallero è stata Rosa, una prostituta. Ha avuto molto. Ha avuto niente. Ha avuto soldi, tanti, un piccolo impero economico insieme a una sua emancipazione personale. E ha avuto un figlio, che però non la conosce. Ma Rosa negli anni non ha mai perso di vista questo figlio. Gli è stata accanto passo dopo passo senza farglielo sapere. Ora, giunta a fine carriera, sente che è arrivato il momento di chiudere i conti con il passato.