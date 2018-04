"Dolci conversazioni" fa tappa al Due Torri Hotel di Verona

Il mondo dell'alta pasticceria con i suoi colori e le sue forme ispira la mostra itinerante Dolci Conversazioni a cura di Sonia Patrizia Catena, in collaborazione con Ridefinire il Gioiello e l'Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Dieci le opere di designer del gioiello contemporaneo accomunati dalla passione per la ricerca e i materiali sperimentali. Ogni creazione racconta di golose tentazioni: gli ironici macarons di Rita Martinez, gli innocui pasticcini pendenti di Francesca Sansoni, il rosso fondente di Fragiliadesign o la gustosa e fresca anguria-bracciale di Frilli Colombo, solo per citarne alcuni.



Una formula inedita e originale che attraversa quattro palazzi storici del gruppo Duetorrihotels e arriva per la sua terza tappa al Due Torri Hotel di Verona dal 3 al 15 maggio 2018.



Il pubblico potrà ammirare spille, orecchini, collane, anelli, ciondoli e bracciali creati da MICartapesta alias Michela Boschetto, Chimajarno, Elena dp Crea, Fragiliadesign, Frilli Colombo, Giuliana Kobayashi Mantovi, Rita Martinez Art Jewelry, Francesca R. Sansoni, Ag Art alias Agnese Taverna e Maria Tenore.



Gioielli che intrecceranno un dialogo all’insegna del piacere e dei sensi con la creazione di Stefano Zizzola. “Filì” - è il suo nome, musicale e vibrante – ha una base in frolla sablée, mousse al cheesecake e mascarpone che si sposa con un cremoso soffice, con Yuzu e Zenzero, pan di spagna al Thè Matcha. Completa il quadro, con un tocco da orafo, una sfera in cioccolato filigrana color oro, con perla in zucchero satinato all’interno.



Quanto alla quarta e ultima tappa del progetto, approderà a Firenze, nello storico 5 stelle Bernini Palace, dal 31 maggio al 30 giugno, allestita in concomitanza con Pitti Immagine uomo.



Dolci Conversazioni | Ridefinire il Gioiello

03-15 maggio 2018



Due Torri Hotel

Piazza Sant’Anastasia, 4 - Verona



www.ridefinireilgioiello.com