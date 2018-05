DogFest e AnimalFest in programma a Villa Buri

DogFest Verona il 3 Giugno sarà ospitata da una nuova splendida location, Villa Buri in Via Bernini Buri. Vi aspettiamo per una giornata ricca di novità per divertirvi in compagnia dei vostri cani dalle 10 alle 19!

Attività Gratuite per i cani con i loro proprietari, dimostrazioni, conferenze e tutto per il cane a 360 gradi, e poi altro ancora con tutta la parte etica e vegana, showcoocking e le associazioni di volontariato che si occupano di persone ed animali ed infine la sfilata “questione di feeling” assolutamente gratuità insieme a DogFever che premia con gioielli pazzeschi e debutto del T GAME un gioco e uno spazio per dare valore alla relazione con il cane lavorando sulle emozioni dei proprietari, tutto da scoprire.