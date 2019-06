A Verona il documentario "D-Day lo sbarco in Normandia, noi italiani c'eravamo"

Un susseguirsi di immagini d’epoca, ma anche di numerose testimonianze. Sarà proiettato mercoledì 5 giugno, alle 20.30 nella sala San Giacomo di via delle Menegone, il documentario “D-Day lo sbarco in Normandia, noi italiani c'eravamo”. Il filmato, scritto e diretto dal regista Mauro Vittorio Quattrina, racconta la realtà vissuta da molti connazionali, ex combattenti di guerra, lavoratori autonomi o dipendenti, mandati in Normandia per costruire fortificazioni, riempire le buche dei bombardamenti, riparare piste per aerei, linee ferroviarie, o per la costruzione di case.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è promossa dalla quinta Circoscrizione, in collaborazione con l'associazione culturale Storia Viva. L’obiettivo è quello di ricordare quanto avvenuto il 6 giugno del 1944, ma anche gli italiani che in quel periodo erano impegnati in Normandia.

La serata è stata presentata questa mattina dal presidente della quinta Circoscrizione Raimondo Dilara, insieme al vicepresidente Floriano Rossi e al regista Mauro Vittorio Quattrina. «Serate di questo tipo – ha detto Dilara – ci consentono di offrire ai cittadini momenti di spessore, in grado di alzare l’asticella culturale, di restituire la memoria storica e ricordare l’operato dei nostri avi».