Cena vista lago ed escursione alla ricerca di rapaci notturni: "Do gotti e do gufi!"

Ogni venerdì dal 2 marzo al 27 aprile, alle ore 21:00, dopo una cena da una terrazza vista lago, in un luogo tanto nascosto quanto sorprendente, perché non alzarsi da tavola per fare quattro passi alla ricerca di....rapaci notturni?!!? Una Guida Ambientale Escursionistica ti guiderà lungo una semplice escursione notturna, durante la quale potrai scoprire qualcosa di più dei “gufi” che vivono nei nostri boschi...anche dietro casa!



Punto di ritrovo: Ogni venerdì dal 2 marzo al 27 aprile, alle ore 21:00*,

presso l'Osteria Metti, Località Incaffi 32, Affi (Vr), (*a chi volesse cenare all'Osteria Metti suggeriamo di comunicarlo già all'atto dell'iscrizione e di arrivare in ristorante entro le 19:30).

Descrizione dell'uscita

Escursione notturna dopo cena lungo un facile e panoramico itinerario che si addentra nei boschi del Monte Moscal fino a raggiungerne la cima (427m) da cui si gode di uno stupendo panorama sul Lago di Garda meridionale. Nel corso dell'escursione, oltre a conoscere meglio i luoghi in cui ci muoveremo, scopriremo da vicino alcune specie di rapaci notturni, ascoltandone i canti territoriali e scrutando le loro silhouette mentre volano o stanno appollaiati su un ramo. L'escursione è adatta a tutti, ma c'è da tener presente che ci si muoverà lungo veri e propri sentieri, leggermente sconnessi e in ore notturne, utilizzando al minimo le luci per non disturbare eccessivamente la fauna selvatica. Portatevi quanto richiesto qui sotto e faremo caccia grossa!!



Difficoltà: facile *****

Dislivello totale in salita: 130m



Si richiedono:

Calzature sportive comode ed adeguate a muoversi su sentieri ampi, ma a volte sconnessi e sassosi;

Maglione e pantaloni lunghi per poter star confortevolmente fermi ad osservare gli uccelli, utili anche un berretto e i guanti;

Torcia personale a mano o frontale.

​Prezzo: 10€ pp tesserati equipENatura, 12€pp non tesserati; ragazzi fino 13 anni GRATUITI se entrambi i genitori partecipanti. Chi volesse tesserarsi dovrà farlo presente già all'atto dell'iscrizione.

La quota comprende: l'accompagnamento professionale da parte di una Guida Ambientale Escursionistica (ai sensi della L. 4/2013), assicurazione durante l'accompagnamento.

Numero minimo partecipanti paganti 5; massimo 15.

Richieste di informazioni e preiscrizioni vanno inviate entro le 20:00 del mercoledì precedente l'uscita a: info@equipenatura.it - +39 3491389629 (preferibilmente SMS o What'sApp).

Link evento

Link web