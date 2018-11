Divertiamoci a teatro, "Notte di follia" al Nuovo con Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi

Per la rassegna Divertiamoci a teatro, va in scena dal 27 al 30 novembre 2018 lo spettacolo "Notte di follia" di Josiane Balasko, per la regia di Antonio Zavatteri e con protagonisti Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi.

Un incontro inatteso al bar di una stazione. Un noto conduttore di un programma TV beve per dimenticare e, brillo, importuna una cliente sotto gli occhi di un barista irriverente e dalla battuta pronta. Lei, da poco uscita di prigione, non si lascia mettere i piedi in testa e anzi risponde per le rime.

Due persone agli antipodi, sole, accomunati dallo stesso segreto iniziano un dialogo divertente e serrato finché man mano che la notte si fa più assurda emerge il vero malessere che pervade e unisce queste due singolari anime. L’amnesia al risveglio del protagonista Jacques trasporterà i tre personaggi in un turbinio di follia dove, tra offese, battute e malintesi, emerge ciò che veramente conta, ciò che attira un essere umano verso l’altro.

Informazioni e biglietti

Teatro Nuovo

telefono 045 8006100

dal lunedì al sabato dalle ore 15.30 alle 20.00

biglietteria@tearonuovoverona.it



Cinema Teatro Alcione, via Verdi 20

in orario di proiezioni cinematografiche

telefono 045 8400848

cinema.alcione@teatronuovoverona.it

Box Office, via Pallone 16

telefono 045 8011154

info@boxofficelive.it

dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 12.30 e 15.30 -19.30

sabato ore 9.30 - 12.30 chiuso sabato pomeriggio

Sportelli Unicredit Banca abilitati e punti vendita collegati



Biglietti on line: www.geticket.it

(fonte Comune di Verona)