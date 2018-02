Disney Store Verona festeggia il Carnevale con tante attività gratuite

Disney Store Verona festeggia il Carnevale insieme a tutti i suoi piccoli ospiti, invitati a partecipare a coinvolgenti attività gratuite per creare insieme ai Cast Members una maschera di Carnevale, partendo da un modello base su cui i bambini possono divertirsi unendo i puntini per completare al meglio il loro look di Carnevale (per giorni e orari esatti delle attività si consiglia di contattare lo store. Indirizzi e numeri di telefono si possono trovare sul sito www.disneystore.it nell' apposita sezione "Trova negozio").

È anche possibile partecipare da casa scaricando il modello della maschera direttamente dal sito http://www.disneystore.it/ attivita-ed-eventi-in-store, e condividere le proprie creazioni utilizzando l’hashtag #prontiperilcarnevale

Tutti i bambini possono prendere parte ai festeggiamenti di Carnevale indossando i panni dei loro personaggi Disney preferiti, grazie alla linea di costumi pensata da Disney Store, dedicata tra gli altri alle Principesse Disney, ai Super Eroi Marvel, ai protagonisti di Descendants 2, ai personaggi di Star Wars e a molti altri ancora.