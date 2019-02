Il Disney Store di Verona festeggia il carnevale con attività gratuite per tutti i bambini

Il Disney Store di Verona festeggia il Carnevale con divertenti attività in-store. Tutti i bambini sono invitati a prendere parte ai festeggiamenti vestendo i panni del proprio personaggio Disney preferito, grazie alla linea di costumi dedicata al Carnevale. Quest’anno, tra le maschere disponibili, sarà possibile trovare anche i personaggi de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, Star Wars, le Principesse Disney, Spider-Man, Gli Incredibili 2 e del nuovo film Marvel Captain Marvel.

Per festeggiare insieme il Carnevale i piccoli Guest sono invitati al Disney Store di Verona per partecipare alle attività gratuite, tra cui creare e colorare le proprie orecchie di Topolino: per conoscere giorni e orari esatti delle attività si consiglia di contattare lo store.