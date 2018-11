Diretta Youtube: "Natale nel dettaglio 2018"

Natale è l’evento più importante per i commercianti. Un mese intenso, dove bisogna dare il meglio di se stessi per affollare il negozio di clienti in cerca del regalo perfetto. Atmosfera, vetrine e accoglienza sono molto, ma non sempre bastano.

Come attirare quante più persone in negozio? E una volta lì… come stupirli e farli diventare dei clienti fedeli?



Così, per dare una svolta alle vendite natalizie Dettaglio Marketing, in collaborazione con Olivetti S.p.a., ha organizzato la terza edizione del Corso Gratuito “Natale nel Dettaglio”, previsto per Giovedì 22 Novembre h. 20.30 in Diretta YouTube. “Perché crediamo nel Natale, nel commercio al dettaglio e di quanto l’impegno dei negozianti possa rendere davvero meravigliosa e magica l’atmosfera nei nostri centri cittadini” sostiene Giuliano Pellizzari, CMO di Sinesy Innovision e Relatore principale della serata.



Attraverso una passeggiata “fantastica” in un borgo cittadino (il “Paese del Natale”) lo stesso Giuliano Pellizzari, accompagnato da Chantal Soppelsa, racconta come diverse realtà commerciali si sono organizzate per offrire ai propri clienti il miglior Natale di sempre. Negozi diversi con prodotti, esigenze e aspettative talvolta contrapposte, tuttavia tutti pronti a fronteggiare i giganteschi negozi digitali.



Molte sono le sorprese previste per quest’edizione del tutto nuova, a partire dal metodo di partecipazione. “Natale è l’occasione più importante nell’anno di un commerciante. Per questo motivo abbiamo scelto di trasmettere l’evento in Diretta YouTube. Per permettere a chiunque, dal Trentino alla Sicilia, di essere presente e partecipe a una serata speciale come questa comodamente da casa propria”, dice Chantal Soppelsa, Branding Management di Sinesy Innovision. Un’occasione di confronto con esperti del settore, di condivisione di idee, consigli e spunti con altri commercianti.



L’evento è aperto e gratuito, previa iscrizione online al link.