Dionigio Canestrari: un concerto per riscoprire il compositore veronese

Domenica 27 maggio 2018 alle ore 18.30 l'Associazione Dimostrazioni Armoniche proporrà un concerto che ha al centro la figura di Dionigio Canestrari , compositore veronese – nato a San Martino Buon Albergo nel 1865 e morto nel 1933 – molto conosciuto all'epoca ma di cui si era persa memoria.

Con il recupero delle sue musiche nell'archivio di famiglia, e il lavoro di ricerca di Marcello Rossi Corradini, si è potuto riscoprire un patrimonio musicale molto interessante, riproposto in questa occasione nella splendida cornice della Chiesa dei Santi Nazaro e Celso . Canestrari è stato autore di diverse opere per pianoforte, harmonium, organo e coro, cantate in italiano, messe a due o tre voci, inni popolari e composizioni solistiche.

Nel 2017 il Coro dei Concerti Spirituali si è dedicato alla musica del compositore veronese Dionigio Canestrari in due occasioni: il 21 aprile in Società letteraria e il 28 maggio presso la Chiesa di San Nazaro. Il 22 ottobre al teatro comunale di Castelnuovo del Garda è iniziata la registrazione di un CD monografico su questo autore, attualmente in fase di lavorazione. Dopo il successo di queste iniziative s’intende riportare l’attenzione sulla musica sacra di Canestrari proponendo un concerto in occasione della festa patronale di San Nazaro con la quale si chiudono anche i festeggiamenti per i 500 anni della fondazione della Chiesa.

In particolare si eseguiranno la Messa a tre voci con harmonium concertante (“ vel organo comitante” ) premiata nel concorso di Nantes del 1922, la Cantata a San Luigi Gonzaga intitolata “Visione”del 1905 e le Cantate mariane per il giubileo della definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione intitolate: “Il canto dei Fedeli” e “Il canto degli Eletti” del 1904.

A cantare saranno i solisti Nina Cuk, Marco Galifi; all’harmonium Cristina Zanella; al pianoforte Federico Donadoni, il Coro dei Concerti Spirituali e la direzione di Marcello Rossi Corradini.

Si ringraziano tutti i coristi del Coro dei Concerti Spirituali e tutti coloro che nelle associazioni “ApertoArte” e “Dimostrazioni Armoniche” hanno avviato questo importante progetto di valorizzazione per questo interessante musicista del quale si sta redigendo il catalogo delle opere.

Dimostrazioni Armoniche è un’associazion e musicale senza scopo di lucro, che nasce con l’ambizione di andare a colmare il divario esistente tra il pubblico di oggi e la musica del passato, sia lontano che recente e votata alla diffusione della cultura musicale a diversi livelli, con il fine di avvicinare il pubblico alla musica, specialmente a quella poco eseguita.

Fondata da Marcello Rossi, Leonardo Bellesini e Liviana Loatelli un decennio fa, parte dall’esigenza di rendere la musica meno elitaria, e ricercare un dialogo e uno scambio con il pubblico.

Negli anni Dimostrazioni Armoniche ha realizzato, lezioni concerto, concerti sacri, conferenze specialistiche, pubblicazioni di risonanza nazionale, progetti di trascrizione di musica inedita, progetti di didattica in istituti scolastici di Verona e provincia ed in particolare un progetto triennale di ricerca sulla musica antica di area veneta.

Entrata libera