Al Colorificio Kroen una serata dedicata all'etichetta "diNotte Records"

Serata dedicata all'etichetta diNotte Records (TIOGS, Supergonzo, Lovecats, Hartal!, Futbolìn tra gli altri) con 3 band sul palco + dj set dei fondatori. Ingresso Up to You!

Venerdì 14 dicembre

diNotte RECORDS NIGHT

YOLAO / GIVE VENT / BLACK LAGOON

(indie-punk / emo-folk / psych)

ZAB EBBASTA dj set