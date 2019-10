Dine Art: l’arte è servita al ristorante Amistà di Verona

L’Arte dentro e fuori dal piatto. Una cena gourmet al Ristorante Amistà (del Byblos Art Hotel Villa Amistà) è un’esperienza artistica a tutto tondo, e non solo per la straordinaria selezione di opere d’arte contemporanea che impreziosisce le tre sale. Nei piatti dello Chef Mattia Bianchi l’arte culinaria si esprime in un connubio di sapori e colori dalla creatività misurata e dall’estetica contemporanea.

"Dine Art" è il titolo dello speciale menu che si potrà degustare al Ristorante Amistà nel weekend che accompagnerà la quindicesima edizione di ArtVerona (11, 12 e 13 ottobre). Sei portate d’autore abbinate ad altrettanti vini selezionati ad hoc dal sommelier.

Il menu si aprirà con “Battuta di daino, maionese affumicata, scorzonera e gelato all’acciuga” (Champagne Brut 2008, Laurent-Perrier); proseguirà con “Risotto al topinambur, yuzu e ricci di mare” (Gorgona 2018, Frescobaldi), “Baccalà 2020” - rivisitazione in chiave contemporanea di un grande classico della cucina del territorio (Lugana Riserva del Lupo 2015, Cà Lojera) e “Sapori di Corte Veronese, porro e acetosella” (Valpolicella Classico Superiore 2016, Zymè); come secondo piatto “Piccione, sedano rapa e mirtillo selvatico” (Pietradonice 2016, Casanova di Neri) e per concludere un dessert che è un omaggio all’autunno: “Castagne e Recioto” (Recioto della Valpolicella 2015, Bertani).

Completa l’esperienza “gourmet-artistica” la possibilità di prenotare alle ore 19.00 una visita guidata alla Villa e alla straordinaria Collezione di Arte Contemporanea, permanentemente esposta (un unicum nel panorama mondiale). Al termine dell’art tour, bollicina di benvenuto e alle ore 20 cena al Ristorante Amistà.



Costi: cena 100 euro a persona; abbinamento vini 40 euro a persona. Visita guidata e aperitivo offerti a tutti i partecipanti alla cena.

Informazioni e prenotazioni

Ristorante Amistà - tel. +39 045 68 55 583 - info@ristoranteamista.it