"Aspettando Mozart 1768-2018", evento musicale annuale dedicato a soci e sostenitori dell'Associazione Dimostrazioni Armoniche

L'Associazione Dimostrazioni Armoniche è un'associazione veronese giunta quest'anno al suo 12° anno di attività, votata alla diffusione della cultura musicale a diversi livelli, con il fine di avvicinare il pubblico alla musica, specialmente a quella poco eseguita. Giovedì 3 maggio 2018 alle ore 21 proporrà il consueto evento annuale dedicato al rinnovo delle tessere associative, organizzando una lezione-concerto dedicata a soci e sostenitori.

Nella Sala Venturi della Chiesa di San Nazaro e Celso a Verona, sei strumenti (Leonardo Bellesini, Silvia Bisin, Marco Mazzi, Felipe Leon, Ivano Avesani) e otto cantanti (Enrico Correggia, Nina Cuk, Virginia Del Bianco, Piero Facci, Enrico Imbalzano, Silvia Manfrini, Emiliano Martinelli, Sara Ricci) dedicheranno la serata alla scoperta di un repertorio sacro poco conosciuto ma di pregevole interesse, qual è la produzione del giovane Wolfgang Amadeus Mozart, non ancora influenzato dal viaggio in Italia. Le composizioni datate 1768, come per esempio la splendida messa K 49 e i meravigliosi mottetti “Veni Sancte Spiritus” e “Benedictus sit Deus”. Con la direzione artistica e concertazione di Marcello Rossi.

Dimostrazioni Armoniche è un’associazione musicale senza scopo di lucro, che nasce con l’ambizione di andare a colmare il divario esistente tra il pubblico di oggi e la musica del passato, sia lontano che recente.

Fondata da Marcello Rossi, Leonardo Bellesini e Liviana Loatelli, parte dall’esigenza di rendere la musica meno elitaria, e ricercare un dialogo e uno scambio con il pubblico.

Negli anni Dimostrazioni Armoniche ha realizzato progetti di didattica in istituti scolastici di Verona e provincia, lezioni concerto, concerti sacri, conferenze specialistiche, pubblicazioni, progetti di trascrizione di musica inedita anche di risonanza nazionale, ed in particolare un progetto triennale di ricerca sulla musica antica di area veneta.

Si ringrazia il Parroco Don Romano Gaburro per la sua cortese ospitalità.

Entrata con tessera associativa con contributo minimo di 10 euro.

Info su www.dimostrazioniarmoniche.com e info.dimostrazioniarmoniche@gmail.com