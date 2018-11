Al Dim di Castelnuovo in scena per la rassegna teatro da favola lo spettacolo "Raperonzola"

Domenica 25 novembre alle 16:30 il DIM apre le porte ai più piccoli con la rassegna pomeridiana “Il teatro da favola”. In cartellone un grande classico presentato dalla Compagnia “Rosaspina. Un teatro”: Raperonzola.



L’antica fiaba dei Fratelli Grimm racconta una storia che tanti conoscono e che ha tutti gli ingredienti di una ricetta favolosa: una bella fanciulla dalle lunghissime trecce d’oro, un principe di bell’aspetto e dalla mente sveglia, una strega malvagia e misteriosa, una torre senza porta e scale.



Versare tutto in un magico pentolone e mescolare bene, aggiungere un ciuffo di raperonzoli e servire in tavola! Ecco un piatto semplice e saporito come i raperonzoli che crescono nell’ orto proibito e che sono la prima causa della disavventura . Infatti è la disperata voglia di questa erba appetitosa a spingere i genitori della bambina a scavalcare il muro e rubare alla strega i preziosi raperonzoli. Sarà questa colpa a segnare il destino della bella protagonista…