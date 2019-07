A Villa Venier il concerto "Fly Me To The Moon" con Diego Basso

Proseguono gli imperdibili appuntamenti di Sensi Unici – Musica e Arte nelle Terre del Custoza 2019, rassegna giunta alla sua 10^ edizione, che vede protagonisti i luoghi più affascinanti e caratteristici di Sommacampagna. L’intera stagione estiva è stata fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune, che ha organizzato, insieme al Circuito Teatrale Regionale Arteven, alcuni degli spettacoli in cartellone, inclusi quelli di Teatro in Cantina, ed ulteriori importanti appuntamenti con altri collaboratori, come Verona Box Office e molte compagnie teatrali .

Lunedì 22 luglio alle ore 21.15 a Villa Venier (Via 2 Giugno, 7 - Sommacampagna) si potrà "volare fino alla luna e giocare tra le stelle", come le parole del celebre brano scritto da Bart Howard nel 1954“Fammi volare fino alla luna”, popolarmente chiamato in inglese e meglio conosciuto come “Fly me to the Moon”. Ma “Fly me to the Moon” è anche il titolo di questo concerto che nelle notti estive, al chiaro di luna, ci farà sognare, afferrare per mano e innamorare, tra raffinati brani pop, swing, jazz. Il fascino e la bellezza della musica e della luna con brani eseguiti dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal maestro DIEGO BASSO (già direttore musicale di Sanremo Young e collaboratore de Il Volo), e interpretati dalle voci dell’Art Voice Academy fanno parte di un progetto musicale che nasce50 anni dopo una delle frasi più note della storia “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità”, pronunciata da Neil Armstrong mettendo piede per la prima volta sul suolo lunare. A 50 anni dal quel primo passo, Villa Venier sarà la cornice di un suggestivo e raffinato concerto che omaggerà il nostro satellite con brani che avranno la luna come indiscussa protagonista.

Informazioni e contatti

Biglietti: Intero 8 euro - Ridotto 5 euro (Ridotto per under 30 e over 65)

Prevendita presso l'Ufficio Cultura Comune di Sommacampagna

Via Carlo Alberto, 1 - Sommacampagna (VR)



Telefono 045 8971357 (da lunedì a venerdì, solo il mattino)

Email: ufficio.cultura@comune. sommacampagna.vr.it

Web: www.comune.sommacampagna.vr.it - www.facebook.com/ ufficioculturasommacampagna/