Diego Alverà racconta Jimi Hendrix al Cohen Verona

Domenica 8 aprile alle 19, sul palco del Cohen di Via Scarsellini a Verona, arriva il nuovo evento “Music Stories” dedicato ai grandi della musica contemporanea.

Protagonista di questo appuntamento sarà Jimi Hendrix, dipinto dalle parole del maestro di storytelling, Diego Alverà: «Sarà un prima assoluta, un debutto per questo racconto – ha spiegato lo stesso Alverà – il quale, come per tutti gli altri, è fatto di testi scritti, riscritti e levigati, tante ore di studio e preparazione, di ricerche e pensieri, letture e approfondimenti. Ci sarà tutta la tagliente importanza delle parole, quelle giuste che vanno sempre usate con precisione, come quando si maneggiano lame affilate. E poi ci sono filmati, gallerie fotografiche, complessi sound design e tanto tempo speso a inseguire la magia del momento perfetto».

La storia partirà da quel mattino del 24 settembre 1966, quando James Marshall Hendrix, ancora un perfetto sconosciuto, scese le scalette dell’aereo che lo portarono da New York a Londra. Gli basteranno pochi mesi per conquistare la città e il suo futuro.

Per info e prenotazioni: www.cohenverona.it.