Diego Alverà racconta Ian Curtis per il festival dello storytelling di Pensiero visibile

Venerdì 22 marzo alle ore 21, presso la sede di Pensiero visibile in via Antonio Milani 5/d a Parona, entra nel vivo la quarta edizione di Storie da raccontare. Per il secondo appuntamento del festival dello storytelling ideato e organizzato dall’agenzia di comunicazione Pensiero visibile ci sarà lo storyteller, scrittore e blogger Diego Alverà. Il protagonista della sua narrazione sarà Ian Curtis, cantante dei Joy Division e antieroe contemporaneo di un’intera generazione.

Il secondo appuntamento in calendario ha come titolo “Diego Alverà racconta Ian Curtis / Joy Division - Closer”. Il narratore di questa serata a tema musicale sarà Diego Alverà, storyteller, scrittore, autore del blog “Once in a Lifetime” e dei libri “Verona Milan cinque a tre”, “Hellas Verona Story”, “T. Tazio Nuvolari. Pozzo 1928” e “Oltre. Storie di eroi e antieroi dello sport”.

Sarà il racconto tagliente degli anni giovani, esaltanti e crudeli di Ian Curtis, tra la rabbia del punk e la fredda desolazione di una periferia non solo industriale. Gli anni della Factory, di Manchester, di sogni e delusioni, gli anni in cui tutto deflagrò per diventare “post”. Il racconto di un suono diverso da tutto, distante da tutto, ma che ha aperto le porte al futuro. La narrazione sarà basata su un testo originale della durata di circa 90 minuti.

Arriva alla quarta edizione il fortunato format di racconti dal vivo, che negli scorsi anni ha tenuto con il fiato sospeso oltre mille persone durante gli eventi ideati e ospitati dall’agenzia di comunicazione Pensiero visibile. Non sono performance teatrale, né reading, ma live storytelling, la narrazione dal vivo che, sulla scia di una tradizione italiana che va da Alessandro Baricco a Federico Buffa, passando per Marco Paolini e Carlo Lucarelli, restituisce al pubblico la più antica esperienza di intrattenimento.

L’edizione di quest’anno è dedicata ai miti, dall’antichità ai giorni nostri. Dopo Mirco Cittadini e Diego Alverà, la terza e ultima serata sarà dedicata ai racconti della mitologia di Vittorio Continelli. Il festival si tiene in concomitanza con il World Storytelling Day - globalmente fissato durante l’equinozio di primavera -, durante il quale in tutto il mondo le persone raccontano e ascoltano storie e le condividono come fonte di ispirazione.

Per il secondo anno Masi Agricola conferma la sua partnership, proponendo durante le serate le degustazioni abbinate ai racconti. Sono inoltre partner della manifestazione la Libreria Parentesi, che durante le serate proporrà una selezione di libri a tema, l’azienda di consulenza e formazione Cassiopea e Fior di Risorse, la più grande community italiana di professionisti delle risorse umane.

Le serate sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, con prenotazione su Eventbrite.