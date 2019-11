Diego Alverà a Museo Nicolis racconta "Ronnie Peterson, quell’ultimo rettilineo"

Al Nicolis una serata eccezionale, in cui lo scrittore e storyteller Diego Alverà presenterà il suo libro “Ronnie Peterson, quell’ultimo rettilineo”, edito da Giorgio Nada Editore, raccontando la vita del pilota svedese scomparso tragicamente nel 1978 a Monza al Gran Premio d’Italia.

Quella di Peterson è una storia oggi poco conosciuta che il Museo Nicolis vuole celebrare proponendo in anteprima la coinvolgente formula del racconto dal vivo accompagnato da immagini e musiche che sapranno ricreare l’intensità della vita del pilota. Il racconto di Alverà non poteva trovare cornice più adatta di quella del Nicolis, luogo in cui l’amore per i motori si lega a quello per la storia in uno spazio unico capace di raccontare l’evoluzione della società fin dai suoi albori. Lo storytelling dell’autore si sposa con l’eredità culturale del

Museo che racconta, anche attraverso le sue collezioni, la storia delle persone, del lavoro, delle relazioni. Una serata imperdibile introdotta da Silvia Nicolis Presidente del Museo Nicolis, e dall’editore Giorgio Nada.

Informazioni e contatti

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Seguirà il firma copie con l’autore.

Museo Nicolis – Villafranca di Verona, martedì 26 Novembre alle ore 19.15

Diego Alverà è autore dei podcast di “Once in a Lifetime” (www.diegoalvera.it) e dei libri “Verona Milan cinque a tre” (Scripta, 2012), “Hellas Verona Story” (Edizioni della sera, 2017), “T. Tazio Nuvolari. Pozzo 1928” (Scripta, 2018), “Oltre. Storie di eroi e antieroi dello sport” (Ultra Sport, 2018) e “Ronnie Peterson. Quell’ultimo rettilineo” (Giorgio Nada editore, 2019). Dal 2016 ha scritto e portato in scena oltre quindici racconti originali dedicati a personaggi iconici della musica e dello sport nel fortunato format di narrazione dal vivo “Diego Alverà racconta”, prodotto da Pensiero visibile e Osteria futurista.