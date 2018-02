"Di male in seggio" al Teatro Nuovo di Verona con Enrico Bertolino

Sul palco del Teatro Nuovo di Verona lunedì 19 febbraio alle ore 21, a scandire i diversi momenti dello spettacolo "Di male in seggio", insieme ad Enrico Bertolino ci sarà anche un musicista che, con musiche originali e altre tratte dal grande repertorio della musica leggera italiana, che accompagnerà lo stand up comedian milanese nelle sue performance musicali.

Enrico Bertolino ha iniziato da tempo a cimentarsi in una formula teatrale innovativa che ha portato con successo nei teatri di Roma e Milano. Si tratta dell’instant theatre, spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico. Il teatro diventa così luogo di informazione satirica strettamente legata all’attualità, e lo spettacolo un percorso di conoscenza di un tema politico o sociale, un “tutorial” col sorriso sulle labbra, particolarmente indicato per chi, come lo stesso Bertolino, gronda certezze e dubbi equamente ripartiti. Novanta minuti di spettacolo per chiarirsi le proprie convinzioni e farsene delle nuove.

Recentemente Bertolino è tornato al Teatro Nuovo di Milano con lo spettacolo Le due giornate di Milano. Protagonista dello spettacolo proprio il capoluogo lombardo: storia, attualità, stranezze e contraddizioni di una città che cambia per rimanere sempre la stessa. A corollario di quanto raccontato nella prima parte dello spettacolo. Sono stati ospiti l’ex Sindaco di Milano Giuliano Pisapia, nella prima giornata, mentre nella seconda sono saliti sul palco due simboli sportivi indissolubilmente legati alla città come Demetrio Albertini, illuminante centrocampista del Milan per oltre un decennio e Beppe Bergomi, pilastro della difesa dell’Inter per ben vent’anni.

Instant theatre© è uno spettacolo prodotto da ITC2000, nato da un’idea di Enrico Bertolino e Luca Bottura, scritto da Bertolino e Bottura con Massimo Navone, che ne cura anche la regia e Enrico Nocera.

(fonte Teatro Nuovo)