Tornano le degustazioni musicali con ingresso gratuito al Teatro Ristori di Verona

Al via al Teatro Ristori i tre appuntamenti conclusivi della rassegna "Degustazioni musicali" in calendario nei venerdì del 22 marzo, 5 e 12 aprile. Gli incontri, che si terranno alle ore 19.00 nel foyer del Teatro, avranno come protagonisti tre prestigiose firme del giornalismo musicale italiano: Angelo Foletto, critico musicale di Repubblica, Sandro Cappelletto, collaboratore de «La Stampa» e «Le Monde», Enrico Girardi, critico musicale del Corriere della Sera. Con l’ausilio di video e di ascolti, affronteranno temi avvincenti sull’opera italiana, sulla produzione operistica di Mozart-Da Ponte e sul Novecento storico.

Le iniziative del Teatro Ristori, dirette alla divulgazione di temi cari al proprio pubblico, si accompagneranno al piacere di una degustazione, guidata da un Sommelier professionista, di selezionati vini della rinomata casa vinicola Sartori di Negrar. Il vino è uno degli elementi aggreganti della nostra società e molto spesso citato nell’opera italiana e in quella mozartiana. Sarà quindi un’ottima occasione di abbinare due grandi arti, eccellenze della nostra cultura

22 marzo 2019

LA GRANDE STAGIONE DELL’OPERA LIRICA ITALIANA

con ANGELO FOLETTO

Giornalista professionista e critico musicale di Repubblica, dal 1996 presiede il direttivo dell’Associazione Nazionale Critici Musicali. Docente al Conservatorio e alla Scuola Holden, è stato vicedirettore di Musica Viva e responsabile dell’enciclopedia “Classica” (Fabbri Editore), firma regolarmente rubriche e articoli sull’Adige, Suonare news e Classic Voice. Ideatore di “Prima delle prime”, autore e conduttore di “Domenica in concerto”, scrive di musica, ne parla e la racconta su Classica Tv, RTSI, RadioPopolare e Radio3, collaborando con istituzioni musicali, giornalistiche e la Fondazione Coro Sat di Trento. Ha scritto“Carmen” guida all’opera e altri libri. Ha raccontato con una lunga intervista Carlo Maria Giulini, e in una monografia-saggio Daniele Lombardi (Verso un autoritratto). E’ presidente degli Amici della Galleria d’Arte Moderna di Villa Reale-Milano Onlus e dell’Associazione culturale “Achille Foletto”-Museo Foletto di Ledro-Pieve (Trento).

L’ingresso agli incontri è gratuito.

Per maggiori informazioni sulla rassegna vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito del Teatro Ristori: http://www.teatroristori.org/stagione/concertistica/.