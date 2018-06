Degustazioni musicali in riva al lago a Lazise

Appuntamento il 6 luglio alle 19.30, sotto un suggestivo plateatico con vista lago, al ristorante Ca' Bosca a Lazise. La serata si aprirà con aperitivo con bollicine e selezione di varie tipologie di pizza preparata con farine biologiche. Seguiranno una degustazione di pasta ripiena prodotta dal titolare del locale stesso, Claudio Gallina, il dessert e il caffè.

Sul palcoscenico il "mitico" Enrico "Benty" Bentivoglio con i suoi strumenti, alle tastiere il grande musicista Claudio Sebastio e una Cristina Gamba versione "Rock".

Quella sera potrete acquistare, al prezzo di 2 Euro, i biglietti per una lotteria a favore di un progetto umanitario per la costruzione di una Scuola Superiore in Tanzania.

Ecco alcuni premi in palio: una vettura Skoda Fabia Twin, un motorino Kymco Agility City, una crociera sulla Costa Luminosa per 2 persone, week end a Londra e tanti altri...

L'estrazione di tutti i premi avverrà il 1 Settembre 2018.



Il costo della serata è di 30,00 Euro.



Per partecipare è necessario comunicare la vostra adesione via email a mariacristinagamba@libero.it entro sabato 30 giugno.



Il Ristorante Ca' Bosca ha un parcheggio privato e gratuito e vi si accede dalla Gardesana venendo da Peschiera e girando a sinistra prima di Movieland.