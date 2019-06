Presso Tenuta Albertini una degustazione con il "Vigneto dei salumi"

Appuntamento venerdì 21 giugno, dalle ore 20, presso Tenuta Albertini. Un percorso di gusto con 19 prodotti nati dal sapere artigiano de Il Vigneto dei Salumi tra cui il Vinappeso, narrato dalla trasmissione “Paesi Che Vai” in onda su RAI 1.



Piatto esclusivo: risotto con riso riserva San Massimo e Vinappesini

Vini in abbinamento: Lugana DOC, Valpolicella DOC, Durello, Recioto



Scopri di più al link. Per informazioni e prenotazioni - 0457850507