Degustazione verticale di Amarone della Valpolicella al Museo del Vino di Illasi

Sabato 23 Marzo alle ore 20:30 tornano le grandi serate al Museo del Vino di Villa Canestrari. Un vino, 5 annate a confronto (2007-2011) e 1888 motivi per partecipare. Una serata entusiasmante in compagnia dell'enologo Luigi Andreoli, che vi guiderà in una speciale degustazione dedicata all’evoluzione dell' Amarone della Valpolicella Riserva “1888” di Villa Canestrari, annata dopo annata.

Dopo la degustazione, la serata continuerà all’insegna della convivialità e dell’enogastronomia, con assaggi di formaggio Monte Veronese e salumi della Val d’Illasi.



Prezzo: 35€ a persona

Luogo: Museo del Vino Villa Canestrari in Via Castello 20, 37031 ILLASI (VR)

Info e prenotazioni: tel: 0457650074, mail: info@villacanestrari.com



L’evento è aperto a tutti, su prenotazione e fino ad esaurimento posti. Si prega di dare conferma della propria partecipazione via mail o telefono entro mercoledì 20 Marzo.