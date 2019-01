L'autrice Deborah Begali ospite del circolo Firmino

Deborah Begali, autrice di romance storici per Leggereditore (gruppo Fanucci), presenterà il suo romanzo d’esordio "Georgiana" e i suoi progetti per il futuro, venerdì 15 febbraio alle 18 nella biblioteca comunale di Villafranca di Verona. La Begali, originaria di Castel d’Azzano e residente a Mozzecane, è da mesi ai vertici delle classifiche best seller della categoria romanzi storici di Amazon con il suo primo libro Georgiana e, a primavera, uscirà con un secondo volume sempre dedicato alle peripezie dell’eroina ottocentesca tanto amata dal suo pubblico.

In occasione di questo grande traguardo l’autrice sarà ospite del Firmino, il circolo letterario della scuola E. Medi, per dialogare con i ragazzi riguardo la propria carriera autoriale iniziata sul web e sfociata nella pubblicazione di due romanzi con la casa editrice Fanucci. Come si diventa autori di romanzi? Quale percorso formativo è necessario? Quanto sono importanti internet e i social media per conoscere e farsi conoscere? Queste alcune delle tematiche che verranno affrontate in un incontro che sarà informale e interattivo. Non mancheranno momenti di recitazione e intermezzi musicali a cura degli studenti che allieteranno il pubblico presente.

L’ingresso è libero e gratuito.