David Puente ospite in Feltrinelli presenta il suo ultimo libro "Il grande inganno di internet"

Venerdì 28 giugno 2019, alle ore 18, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con David Puente in occasione dell’uscita del suo nuovo libro "Il grande inganno di internet" (Solferino). Intervengono Salvatore Russo founder di “&Love”e Andrea Sesta della redazione di Lercio.it.

In quest'era digitale a chi fa comodo lasciarci nell’ignoranza, o peggio indurci in errore? Da questo primo quesito prende l’avvio il libro “Il grande inganno di internet” scritto da David Puente giornalista specializzato in fact-checking e titolare del famoso blog "Il cacciatore di bufale". Un volume che, come una storia d’investigazione ci accompagna nel dietro le quinte delle indagini in rete e tra i segreti della manipolazione social.