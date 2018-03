Danza al Teatro Ristori: BJM - Les Ballets jazz de Montréal in scena per la Festa della Donna

Giovedì 8 Marzo al Teatro Ristori di Verona, prosegue la nuova Stagione di Danza, con la prestigiosa compagnia BJM - Les Ballets jazz de Montréal, solidamente affermata nel panorama internazionale e per la prima volta a Verona. In occasione della Giornata della Donna il Teatro Ristori offrirà al suo pubblico la possibilità di assistere a uno straordinario spettacolo con un trittico ideato dal direttore artistico Louis Robitaille, che tocca vari generi della danza di oggi ed allo stesso tempo è volto ad esaltare le caratteristiche tecniche dei suoi danzatori.

Giovedì 8 Marzo, alle ore 20.30, in occasione della Giornata della Donna il Teatro Ristori offrirà al suo pubblico la possibilità di assistere a uno straordinario appuntamento con la danza presentando per la prima volta a Verona una Compagnia solidamente affermata nel panorama internazionale: la BJM - Les Ballets jazz de Montréal. E’ una compagnia di repertorio che presenta una forma ibrida di danza coniugando l’estetica del balletto classico ad altri stili. Fondata nel 1972 da Geneviève Salbaing, Eva Von Gencsy e Eddy Toussaint, la compagnia ha proseguito nel corso degli anni il suo originale percorso artistico.

L’attuale approccio è molto contemporaneo, e gli spettacoli sono sexy, esplosivi, originali ed accessibili a tutti, con i danzatori sempre generosamente acclamati. Il termine “jazz” si riferisce al “jazzing up” del balletto classico piuttosto che al jazz inteso come genere musicale o coreutico. Apre lo spettacolo Rouge del brasiliano Rodrigo Pederneiras (coreografo di riferimento dello strepitoso Grupo Corpo) che trasmette a BJM il suo peculiare linguaggio derivante dalla fusione di vari stili di danza, compresi rimandi alle danze etniche. In Rouge Pederneiras cita le tradizioni indoamericane in omaggio alla cultura dei Nativi che tanto hanno pesato sulla cultura del Canada. Il risultato è una danza corale e intensa nella quale scaturiscono i sentimenti della fuga e della libertà suggeriti dal tema della migrazione.

Il lavoro centrale e di chiusura della serata sono dell’israeliano Itzik Galili, coreografo di assoluto rilievo nel panorama della danza contemporanea, che a seguito del successo ottenuto nel dicembre 2015 con Mono Lisa ha rivisitato nel settembre 2016 rivisitato per la compagnia O Balcão de Amor che l’autore aveva creato nel 2014 per il Balé da Cidade de São Paulo.

Prossimo atteso appuntamento con la Danza mercoledì 11 aprile con la più importante e conosciuta compagnia italiana: ATERBALLETTO di Reggio Emilia.

(fonte foto Teatro Ristori - KOSMOS_BJM copyright Leda & St.Jacques)