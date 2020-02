Lo spettacolo di danza "My Land" al Teatro Salieri

Venerdì 14 febbraio 2020 alle 20.45, primo appuntamento della rassegna di Danza della Stagione 2019-2020 del Teatro Salieri di Legnago (VR). Protagonisti saranno i danzatori della compagnia di circo contemporaneo ungherese Recirquel Company Budapest, che ritornano sul palco del Teatro Salieri dopo il successo del 2017 con lo spettacolo Night Circus.

La compagnia si esibirà con il suo ultimo lavoro My Land presentato al Festival Fringe 2018 di Edimburgo. Le critiche ricevute hanno incoronato My Land come migliore spettacolo non solo al Fringe, ma anche al Festival Internazionale.

Questo nuovo emozionante lavoro è concepito come un viaggio alle radici dell’umanità, dell’eterna eredità dell’essere umano e della terra. Ideato e diretto da Bence Vági -direttore artistico della compagnia – vede in scena sette tra i più capaci e talentuosi artisti ucraini di circo, che danno vita a uno spettacolo in cui tra luce e ombra si fondono insieme l’antica tradizione del circo ucraino con le loro straordinarie abilità fisiche. My Land evoca i più antichi miti dell’umanità: sulla scena gli artisti sono alla ricerca della propria libertà in uno spazio senza tempo espanso dall’illusione.

In questa messa in scena, i performers emergono dal palco ricoperto di terra per dare vita alle loro storie personali creando immagini meravigliose che evocano tradizione, libertà e amore. Le musiche tradizionali come Tatar, Moldovian e altre si uniscono a una potente e inedita fisicità. My Land è danza contemporanea, circo e teatro fusi insieme: in questa esclusiva formula, riescono a fare emergere le emozioni più profonde dell’animo orientale.

Ore 20, al Ridotto del Teatro presentazione dello spettacolo con Silvia Poletti, critico di danza.

Informazioni e contatti

Biglietti: da 14 a 25 euro; per gli under 18, prezzo speciale di 8 euro per ogni categoria di posto.

I biglietti sono in vendita anche al telefono, con carta di credito; online: www.teatrosalieri.it