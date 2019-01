"Dante in Biblioteca Capitolare", nuova imperdibile esposizione temporanea

La Biblioteca Capitolare, in collaborazione con Fondazione Discanto e con il patrocinio del Comune di Verona, organizza un'esposizione temporanea dedicata ad alcune delle più antiche edizioni esistenti degli scritti danteschi, custodite in Capitolare in seguito a lasciti e donazioni.



Verona ha da sempre un legame particolare con la figura di Dante. Il recente recupero di una lettera scritta di suo pugno ha dimostrato la permanenza del poeta nella città scaligera per un periodo molto più lungo rispetto a quanto si pesasse, dal 1312 al 1320.



A Verona il poeta iniziò con molta probabilità la stesura del De vulgari eloquentia e vi espose, nel 1320, la celebre Quaestio de aqua et terra su invito del Capitolo dei Canonici. Fra i luoghi legati alla presenza di Dante vi è anche la Biblioteca Capitolare, che il poeta ebbe quasi sicuramente modo di visitare in quanto ambiente di studio, consultazione e conservazione di notevole importanza, che ospitava ormai un cospicuo numero di volumi riguardanti le varie branche dello scibile umano.



I visitatori potranno ammirare la Vita Nuova di Dante in un codice cartaceo del XIV-XV secolo; il commento alla Divina Commedia del figlio di Dante, Pietro Alighieri, in una copia scritta a mano del 1785; uno splendido incunabolo della Commedia con commento di Cristoforo Landino, stampato a Venezia nel 1491, con illustrazioni xilografiche acquarellate; un’edizione della Divina Commedia data alle stampe a Venezia da Gabriele Giolito De Ferrari e Fratelli nel 1555. Quest’edizione è importante in quanto è la prima volta che si introduce l’aggettivo «divina» nella stampa del titolo e darà il via a una concezione della Commedia che prenderà piede nei secoli successivi; un Rimario di tutte le desinenze della Commedia, stampato a Napoli nel 1602; un compendio della Divina Commedia stampato nel 1696 con bellissime figure; una Divina Commedia del 1727 con uno splendido ritratto di Dante inciso a bulino da Michael Heylbroeck su disegno di Michelangelo Cornale ed infine un’edizione del De Monarchia di Dante risalente al 1740.



In entrambe le giornate sono previsti un turno di visite guidate al mattino, alle ore 11:30, e un turno il pomeriggio, alle 16:00, al prezzo di 10 euro. Nelle fasce orarie 10:30-11:30 e 12:30-16:00 sarà invece possibile accedere all’esposizione senza guida al prezzo di 5 euro.

INFO EVENTO

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)

Sabato 2 e Domenica 3 febbraio 2019

Orario visite guidate: 11,30 e 16,00

Ingresso visita guidata: euro 10 (gratuito fino ai 14 anni)

Orario ingresso senza visita guidata: dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 12:30 alle 16:00

Ingresso senza visita guidata: 5 euro

Prenotazione consigliata per le visite guidate

tel. 388 5758902 - info@capitolareverona.it