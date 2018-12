Il grande pianista Danilo Rea in concerto al Teatro Salieri di Legnago

“Something in our way”, ovvero i Beatles e i Rolling Stones nell’universo jazz di Danilo Rea. I successi delle due band britanniche icone della musica pop e rock dagli anni ’60, uniti sul filo delle note del piano di Rea alla memoria di tutti noi e racchiusi nel suo nuovo disco in piano solo, in cui le differenti vie musicali delle due formazioni convivono, si alternano e si uniscono nelle note di Rea, superando l’eterna dicotomia. L'appuntamento per un concerto davvero imperdibile è fissato per giovedì 6 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Salieri di Legnago.

Dalla melodia di Let it be, all’appassionata Angie, passando per il ritmo di Ob-la-dì Ob-la dà e l’energia di Jumpin’ Jack Flash, l’artista scompone, riarrangia e ricostruisce, fino a restituire la musica che si colora di nuove sfumature. Uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire.

«Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta», racconta Rea. «Nel live ci saranno le canzoni di “Something in our way” ma nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. È un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni».