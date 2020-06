Daniele Silvestri live al Castello Scaligero di Villafranca per il suo "La cosa giusta tour"

Sabato 18 luglio 2020 a Villafranca di Verona presso il Castello Scaligero Daniele Silvestri sarà protagonista della prima data del suo nuovo tour "La cosa giusta". Il concerto è inserito all'interno della rassegna "Villafranca non si arrende". Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15.

Daniele Silvestri: voce

Piero Monterisi: batteria

Gabriele Lazzarotti: basso

Gianluca Misiti: tastiere e sintetizzatori

Daniele Fiaschi: chitarre

Marco Santoro: fagotto e tromba

Jose Ramon Caraballo Armas: tromba e percussioni

Duilio Galioto: tastiere

Daniele Silvestri torna sul palco a luglio con “La cosa giusta TOUR2020”, un tour vero e proprio, con molte date in calendario e la sua band al completo. Sette le date già confermate, tra cui tre a Roma, (1, 2 e 3 agosto – Cavea/Auditorium Parco della Musica) e una a Taormina (Teatro Antico, 29 agosto).

L’annuncio è arrivato sulle sue pagine social: «Ebbene sì. Si suona. Con serietà ovviamente, ma anche con entusiasmo, con attenzione ma con coraggio, con pudore ma con energia...in questa strana estate... si suona! Quasi impossibile immaginarlo anche solo un mese fa. E sicuramente sarà diverso, più complicato, anomalo..Sarà una sfida. E proprio per questo sarà forse più emozionante, probabilmente irripetibile. Fatto sta che non vedo l’ora (...) Continuamente ci chiediamo, nel ritrovare o nel rinnegare certi comportamenti, quale sia davvero #lacosagiusta. Cose che davamo per scontate fino a pochi mesi fa dubitiamo possano tornare mai più, oppure diventano improvvisamente emozionanti (ri)conquiste. E ora anche la musica dal vivo è tra queste. E ringrazio chi ci ha creduto e non si è fermato davanti agli ostacoli, chi ha alzato la voce - come la “nostra” OTR Live - quando altri volevano rinunciare. (...) Intanto, quello che pubblichiamo oggi è solo l’inizio di un calendario in divenire, che finirà per essere anche piuttosto fitto, nonostante tutto. Ma anche così è già una gioia immensa sapere di poter tornare a fare il nostro mestiere, come è un grande orgoglio che un bel po’ di lavoratori tornino a respirare - liberamente e dignitosamente - insieme a me. Insieme a noi. Condividere è come vivere..di più».

Informazioni e contatti

Biglietti:

Prima platea: 35 euro + d.p. 4 euro

Seconda platea: 26 euro + d.p. 4 euro

Web: www.eventiverona.it

Mail: info@eventiverona.it