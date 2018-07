Il cantautore Daniele Barsanti live per l'apertura del concerto al Castello Scaligero di Francesco Gabbani

Sarà Daniele Barsanti ad aprire 3 date del tour estivo di Francesco Gabbani. Dopo la data zero del Release Party in cui ha presentato il suo primo singolo “Tu Che Ne Sai”, per Daniele è arrivato il momento di cimentarsi con le 5000 persone previste per ogni data del GabbaTour18.

“Sarà un onore ed una bella responsabilità” dichiara l’artista, ma soprattutto per lui sarà la possibilità di suonare di fronte al pubblico del “Gabba”, il suo nuovo EP prodotto da Petra Magoni, intitolato “Tu Che Ne Sai” da cui è stato già estratto il primo omonimo singolo.

Daniele si esibirà in un live di circa 20 minuti durante il quale suonerà sicuramente i 4 brani in uscita con l’EP, in un continuo alternarsi di momenti ed atmosfere diverse, dove emergeranno sempre più le qualità di questa produzione elettronica dal sound accattivante e le caratterische di un artista completo, un autore e uno show-man con tutte le carte in regola.

Il tour farà tappa anche al Castello Scaligero di Villafranca di Verona, città molto significativa per l'artista toscano, dove a Verona ha mosso i primi passi, iniziando il proprio percorso discografico, registrando e producendo le sue prime canzoni proprio in un studio della famosa città.

DANIELE BARSANTI - Musicista, cantante, autore e compositore Classe 1990. E’ Saturnino Celani noto bassista di Jovanotti a scoprire per primo “Lucia” brano dell’artista grazie a Soundcloud. Nel 2015 esce con il brano “Lucia” che l’artista firma per l’importante casa discografica “Universal Music Italia” e nello stesso anno “MTV New Generation” lo nomina artista del mese. Da Maggio 2018 “Tu Che Ne Sai” da cui è estratto l'omonimo primo singolo apripista.