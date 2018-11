Young tribe meeting a Lazise: i giovani protagonisti

Torna lo Young Tribe Meeting. L’edizione 2018, che si terrà sabato 24 novembre a partire dalle ore 14.30 alla Dogana Veneta di Lazise (VR), si preannuncia davvero coinvolgente. Tutti i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 27 anni, che fanno parte del Circuito GCard, potranno partecipare gratuitamente all’evento per vivere e condividere momenti di formazione e aggregazione. Il via alla manifestazione sarà dato ufficialmente presso il Municipio di Lazise, dove gli amministratori dei Comuni coinvolti dal progetto GCard, assieme a stakeholder territoriali e giovani testimonial, parteciperanno alla conferenza “Politiche giovanili e buone prassi”.

All’incontro interverrà anche il dott. Claudio Girelli e il dibattito sarà arricchito da esperienze dirette di peer education. Successivamente ci si sposterà alla Dogana Veneta dove saranno creati e allestiti i progetti finanziati con il Bando alle Ciance 2018 e Bando alla Ciance va a Scuola. Sempre qui si svolgerà il Festival della Letteratura GCard e si terranno alcuni workshop creativi e formativi, completamente gratuiti. Dalla calligrafia ai tatuaggi, passando per slackline, giochi da tavolo e creazione di app, i giovani saranno direttamente coinvolti in moltissime forme d’arte, tutte diverse tra loro. E potranno partecipare ai laboratori che più li ispirano. A chiusura dell’evento ci sarà un aperitivo e il concerto della band Stolen Dream. The Young Tribe – Circuito GCard Da qualche anno 12 amministrazioni comunali veronesi hanno deciso di fare squadra e creare un vero e proprio circuito giovanile, coordinato dagli educatori del Servizio Educativo Territoriale dell’ulss 9 Scaligera.

“Una comunità virtuosa, un’officina del fare”, come si legge sul sito ufficiale www.giovanivr.it, dove ragazzi e ragazze dai 14 ai 27 anni possono incontrarsi, dialogare, relazionarsi e costruire insieme qualcosa di nuovo. Il circuito GCard promuove la partecipazione dei giovani a bandi di finanziamento, corsi di formazione e progetti che coinvolgono anche le scuole superiori e le università del territorio veronese. Da Lazise a Isola della Scala, da Valeggio sul Mincio a Povegliano Veronese, passando per Peschiera del Garda, Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Pescantina, Sona, Vigasio, Sommacampagna e Villafranca di Verona: per i giovani che hanno voglia di fare non esistono confini. Tutti possono essere protagonisti all’interno della propria realtà territoriale, per esprimere le proprie idee, coltivare i propri interessi e accrescere le proprie competenze.

Per entrare nella Community dei Giovani Veronesi e accedere a un mondo di vantaggi e opportunità assolutamente imperdibili basta essere residenti in uno dei comuni veronesi citati sopra, avere tra i 14 e i 27 anni e compilare il form presente sul sito internet del Circuito www.giovanivr.it. I possessori della GCard possono usufruire, tra l’altro, di sconti sui biglietti di ingresso alle principali attrazioni della provincia di Verona (Caneva Aquapark, Movieland, Event!, solo per citarne alcuni) e di interessanti promozioni nei negozi aderenti.

Programma Young Tribe Meeting 2018

Lo Young Tribe Meeting 2018 si svolgerà sabato 24 novembre 2018 presso la Dogana Veneta di Lazise (VR). Possono partecipare all’evento tutti i giovani in possesso della GCard. Questo il programma del pomeriggio:

ore 14.30 Welcome Café

ore 14.45 Conferenza “Politiche giovanili e buone prassi” c/o Municipio di Lazise (VR) Durante la conferenza interverranno amministratori comunali e regionali, stakeholders e giovani testimonial. All’incontro parteciperà anche il dott. Claudio Girelli e sarà possibile ascoltare esperienze dirette di peer education.

Ore 15.00 – Festival della Letteratura di GCard – Caviardage di gruppo c/o Dogana Veneta di Lazise Il Festival sarà presentato dai giovani coinvolti nei progetti finanziati con il Bando alle Ciance 2018 e il Bando alle Ciance va a Scuola

Ore 16.30 – Presentazione dei lavori realizzati e proiezione del video Bando alle Ciance c/o Dogana Veneta di Lazise Ore 17.00 – Workshop creativi e formativi gratuiti per giovani dai 14 ai 27 anni c/o Dogana Veneta di Lazise

Ore 18.30 – Aperitivo e concerto degli Stolen Dream c/o Dogana Veneta di Lazise

Ore 20.00 – Conclusione Young Tribe Meeting 2018 Creatività e formazione: tutti gli workshop del #YTM18 Dopo il grande successo dello scorso anno, gli organizzatori dello Young Tribe Meeting hanno voluto replicare la positiva esperienza degli workshop creativi e formativi.

Ecco nel dettaglio gli appuntamenti, tutti completamente gratuiti, a cui i giovani potranno partecipare: