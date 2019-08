Aperta anche a Ferragosto la mostra in Gran Guardia "Waiting for the opera"

Per la Festa dell’Assunzione, la Mostra della Fondazione Arena di Verona sarà aperta dalle 10 alle 19 sia per il pubblico veronese, sia per i numerosi viaggiatori che scelgono Verona per trascorrere questi giorni di festa e di ponte.

Inaugurata lo scorso 21 giugno in concomitanza con l’apertura della Stagione Lirica in Arena, la Mostra racconta del teatro d’Opera più grande al mondo esponendo preziosi elementi della storia del Festival Areniano. Un’occasione unica ed imperdibile per ammirare da vicino i costumi di scena realmente utilizzati dai cantanti sul palcoscenico, con stoffe, ricami e dettagli che lasciano meravigliati. E poi i bozzetti e i figurini e una sala cinema in cui potersi accomodare per ascoltare e guardare ore e ore di registrazioni di opere andate in scena sul nostro invidiato palcoscenico.

Una speciale ed inedita sezione dedicata al compianto Maestro Franco Zeffirelli apre la Mostra, rendendo così omaggio al regista e scenografo e al suo fortunato rapporto artistico con l’Arena di Verona, ed esponendo alcuni degli abiti più sontuosi tratti da alcune delle sue produzioni Areniane: Turandot, Carmen, Don Giovanni, Madama Butterfly.

Informazioni e contatti

La Mostra sarà visitabile fino a domenica 22 settembre.

L’ingresso all’esposizione è gratuito per chi possiede un biglietto per l’Arena di Verona Opera Festival 2019.

Tariffa di ingresso 5 euro / ridotto 3 euro.

Fino al 22 settembre, ogni sabato e ogni domenica alle 17.30 visite guidate alla Mostra con guida interna. Costo 5 euro, ingresso escluso.

Verona | Palazzo della Gran Guardia | 21 giugno – 22 settembre 2019

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 | Nelle sere d’Opera all’Arena di Verona dalle 10 alle 20.30.

Web: www.waitingfortheopera.it | Mail: info@waitingfortheopera.it | Tel. +39 045 8329549