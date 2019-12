"Carlo Scarpa. Vetri e disegni dal 1925 al 1931": laboratori e visite per le scuole

A Castelvecchio proposte culturali e laboratori gratuiti per le scuole. In occasione della mostra “Carlo Scarpa. Vetri e disegni dal 1925 al 1931", per bambini e ragazzi in programma al museo attività didattiche formative sulle opere esposte e sulla vita del loro realizzatore.

Agli studenti, oltre ad una speciale visita guidata, sono proposti due laboratori creativi: “Un vaso tutto per me” in cui i ragazzi avranno la possibilità di progettarne uno scegliendo tra i modelli e le forme esposte; “Fantasia e ...un pizzico di follia”, dedicato alla decorazione del vetro per mezzo di pennelli, cartoncini e colori a tempera.

Sempre per le scuole, al Museo di Storia Naturale, l’iniziativa “Vetri di sabbia”, con la proposta di visite guidate alla scoperta di minerali e rocce.

Informazioni e contatti

Le proposte didattiche, offerte dalla Direzione Musei d’Arte e Monumenti, saranno assegnate alle prime scuole che prenoteranno telefonando al 0458036353 dal lunedì al venerdì 9-13/14-16 e sabato 9-13 o contattando segreteriadidattica@comune. verona.it.