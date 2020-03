Coronavirus, sospesi i concerti della Stagione concertistica dei Virtuosi Italiani

«Si rende noto che a seguito dell'emergenza "COVID-19" in ottemperanza all’ultimo DPCM e a causa della situazione di grande incertezza generale, i concerti della XXI Stagione concertistica dei Virtuosi Italiani, Beethoven 2020 e I Concerti della Domenica, in programma l’8, 12 e 15 marzo 2020 al Teatro Ristori di Verona, sono sospesi. Stiamo lavorando per organizzare delle date di recupero». Così in una nota I Virtuosi Italiani annunciano la sospensione delle loro attività.

Per ulteriori comunicazioni ed aggiornamenti, il pubblico è invitato a «rimanere in contatto sui social, iscrivendovi alla newsletter oppure consultando il sito de I Virtuosi Italiani. Pubblicheremo quanto prima le nuove date nelle quali verranno ripresi gli spettacoli».

