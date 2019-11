Ville & palazzi di Verona: tavola rotonda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Le Ville e i Palazzi storici di Verona e dintorni. Un patrimonio urbano e suburbano da ri-conoscere e ri-valutare è una tavola rotonda a ingresso libero e gratuito in programma venerdì 6 dicembre alle ore 17 presso Palazzo Erbisti (via Leoncino 6, Verona). Con il contributo scientifico di autorevoli ospiti si andrà a riflettere sullo stato dell'arte rappresentato da questo immenso patrimonio.

Programma: dopo i saluti di Francesca Briani Assessore Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Pari Opportunità del Comune di Verona, è in programma l’intervento dal titolo Tra palazzo di città e villa suburbana: lo schifar la noia della rampante borghesia veronese (sec. XVIII – XIX) a cura della Prof.ssa Daniela Zumiani, Docente di Storia dell’Architettura all’Università di Verona, seguirà il contributo del Dott. Francesco Monicelli, Cultore della materia, su Ville suburbane delle Famiglie Giusti e Ville sconosciute. Chiuderà il convegno il Prof. Danilo Gasparini, Docente di Storia dell’Agricoltura e dell’Alimentazione all’Università di Padova, con un focus su Figlie minori di Palladio. Le ville Veronesi tra prestigio e oblio.

Per chi fosse interessato è inoltre possibile prendere parte alle ore 16 alla visita guidata di Palazzo Erbisti a cura della Prof.ssa Daniela Zumiani che condurrà la visita anche di sabato 7 dicembre in Villa San Dionigi già Rossi (Str. Monte di Silla, 5 Verona) delle ore 10.40. Un progetto di: Circoscrizione 1 Centro Storico, Comune di Verona Con il patrocinio di: Associazione per le Ville Venete, IRVV Istituto Regionale per le Ville Venete, Associazione Dimore Storiche Italiane e Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Verona.

Informazioni e prenotazioni

Fondazione Aida 045/8001471 - fondazione@fondazioneaida.it