Villaggio del Carnevale, 4 giorni di musica e degustazioni all'insegna della tradizione

Il Villaggio del Carnevale di Verona, da giovedì 28 febbraio a domenica 3 marzo in piazza San Zeno si svolgeranno quattro giorni di musica, spettacolo dove poter gustare anche ottimi piatti della tradizione veronese.

Sarà inoltre presente il mercatino "I Colori del Carnevale" e, sempre a San Zeno, si terrà anche l’arrivo della tradizionale sfilata dei carri allegorici per il "Venerdì Gnocolar". L'ingresso è gratuito.

Musica e Spettacolo

Giovedì sera si parte con il tributo ai queen con la Queen Legend, venerdi, dopo la sfilata dei carri del “Venerdi Gnocolar” condotta daBeppe Bifido e accompagnato dal DJ Teo Lovato, in diretta su Telearena con Angela Booloni in Piazza la grande festa di “Viva Carnival Party” con i dj ARYFASHION e DOMUS D di Radio Viva Fm.

Sabato si parte con l’aperitivo popolare italiano de I Briganti del Folk e l’Università della Pearà, per l’aperitivo arri L'Armata Brancaleone Non Ufficiale (folk, country, blues) e alle 21.30 i Funky Town, l'esperienza del soul e del RnB in uno spettacolo unico dal titolo Soul Train Night, da Aretha Franklin a Stevie Wonder con fiati e voci black.

I festeggiamenti continuano domenica con Guajiro & Joe Valigetta ‘Il cantastorie dei sogni’ (cantastorie, menestrello, busker), il circo, la giocoleria e l’irrestibile sound blues dei Cadillac Circus e per chiudere il folk popolare veneto dei Quartino DiVino.

I Piatti della Tradizione

Per tutti i tre giorni saranno presenti in piazza diverse postazioni food che proporranno ciascuna una specialità gastronomica locale di Verona e Provincia abbinata ai vini della tradizione veronese della Valpolicella, di Soave, di Bardolino e di Custoza.

Tra le altre specialità presenti al Villaggio del Carnevalesi potranno gustare le famose Canta Chips - patate fresche km0 e il genuino burger di Tastasal diCantarella, luccio e polenta e frittura di pesce di Pescheria da Paolo, il Tradizionale risotto all’Isolana di Risotto Mania, i prodotti km0 come la sbrisolona dell’Az. Agricola Sol del Montalto con vin brûlé e spumante Brut igp, le frittelle del carnevale con nutella o semplici diAntonella e non potranno di certo mancare i "galàni" e gli gnocchi della tradizione preparati dall’ABEO grazie alla collaborazione con il Comitato Bacanal del Gnoco.