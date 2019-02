Vessmann tra i protagonisti della prima edizione di Ecohouse in programma a Verona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Per il primo anno in contemporanea e nei medesimi padiglioni dell’ormai consolidata fiera Legno & Edilizia a Verona, si svolgerà una nuova manifestazione che propone materiali, tecnologie e formazione per l’edilizia del futuro: EcoHouse 2019. L’obiettivo di questa nuova fiera è quello di porre l’accento sui materiali e sulle tecnologie per la sostenibilità e il risparmio energetico in edilizia. Viessmann, da sempre attenta a queste tematiche, ha confermato la sua partecipazione a questa prima edizione e si troverà al padiglione 12, stand C4/a.

Viessmann, dopo il successo di Klimahouse 2019 conclusasi sabato 26 gennaio, sarà presente con una serie di proposte che puntano all’integrazione termico-elettrica, dedicando ampio spazio alle soluzioni per lo sfruttamento delle fonti da energie rinnovabili, come pompe di calore e sistemi ibridi, in abbinamento al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo. All’interno dello spazio espositivo si potrà quindi trovare la pompa di calore aria/acqua Vitocal 222-S abbinata al modulo fotovoltaico monocristallino Vitovolt 300 MxxxPC con tecnologia half-cut, combinazione completata dalla soluzione di accumulo elettrico e inverter monofase Huawei per le applicazioni domestiche. La grande novità presentata in fiera a Klimahouse verrà riproposta anche nella fiera scaligera: le nuove colonnine di ricarica per auto elettriche EVE MINI, nate sotto l’egida di Digital Energy Solutions, la joint venture tra Viessmann e BMW. L’obiettivo? Mostrare come un impianto fotovoltaico abbinato a un sistema di accumulo possa fornire un importante contributo al fabbisogno energetico della mobilità elettrica. Un tema che sta sempre più evolvendo e progredendo nel corso degli anni e al quale oramai molte persone si stanno approcciando. Per l’occasione sarà esposta anche la nuova vettura elettrica BMW i3, al fine di mostrare al meglio le potenzialità e le funzionalità delle nuove colonnine.

L’attenzione di Viessmann al tema della mobilità elettrica si inserisce nella consolidata partnership con il Panasonic Jaguar Racing Team nell’ambito del campionato di Formula E, la competizione tra monoposto elettriche. Ci sarà spazio poi per Vitoligno 300-C, caldaia a pellet pensata come un’alternativa ecologica ed economica agli impianti di riscaldamento tradizionali con combustibili fossili, e alla caldaia murale a condensazione a gas Vitodens 200-W, da sempre sinonimo di efficienza e affidabilità nel tempo. L'azienda Viessmann Il Gruppo Viessmann è leader a livello internazionale nella produzione di sistemi per il riscaldamento e condizionamento dall’ambito residenziale all’industriale, oltre che di sistemi per la refrigerazione. Fondata nel 1917, Viessmann è un’azienda familiare guidata da un consiglio di amministrazione presieduto dal Prof. Dott. Martin Viessmann. Il Gruppo è presente in 74 Paesi con circa 12.100 dipendenti e sviluppa un fatturato di oltre 2,37 miliardi di euro. In Italia è attivo dal 1992 e attualmente la sede è a Pescantina, in provincia di Verona. L’azienda conta varie filiali e agenzie di vendita dislocate su tutto il territorio nazionale e oltre 200 dipendenti.